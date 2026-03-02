Владимир Путин
2 марта, 09:01

Стилист раскрыла, как одеваться ранней весной, чтобы выглядеть дорого и не смешить народ

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В переходный период от холода к теплу главное в образе — сохранение объёма и грамотная многослойность, уверена стилист Ольга Лебедева. По её словам, под короткую куртку — бомбер или косуху — обязательно нужно надевать плотный худи, кашемировый свитер или фланелевую рубашку.

А вот тонкий обтягивающий трикотаж под такой верх мгновенно удешевляет образ и нарушает пропорции фигуры. Также стоит поберечь обувь: текстильные кроссовки и светлую замшу лучше оставить до мая, когда тротуары окончательно высохнут.

«Сейчас время грубой кожи, высокой тракторной подошвы и челси, которые визуально «вывозят» тяжёлый верх. Стиль — это прежде всего уместность, поэтому высокие носки в тон брюк сейчас — признак вкуса, а не «бабушкин» совет», — отметила эксперт в интервью РИАМО.

Ранее россиянкам рассказали, как привести волосы в порядок после зимы. Кроме того, стилист объяснила, как сделать модный «лук» из того, что уже висит в шкафу.

