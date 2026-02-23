Один аксессуар — и вы неузнаваемы: Как сделать модный лук из того, что уже висит в шкафу

Обновить образ можно без шопинга и сезонных трат — иногда достаточно по-новому взглянуть на уже привычные вещи. Cтилист-имиджмейкер международной сети учебных центров в сфере красоты Эколь Светлана Болотова рассказала Life.ru, как преобразить повседневный образ.

Внешний образ зависит от настроения, самочувствия, сезона и актуальных тенденций, и часто хочется, чтобы он всегда был уникальным. При этом расширять гардероб или обновлять его каждый сезон бывает затратно. Один из эффективных приёмов — работа с манерой ношения и силуэтом. Многие вещи, давно находящиеся в гардеробе, можно стилизовать иначе. Например, у жакета можно поднять лацканы и зафиксировать их брошью. Такой приём меняет характер вещи и добавляет выразительности при минимальных затратах. Светлана Болотова Cтилист-имиджмейкер международной сети учебных центров в сфере красоты Эколь

Как подчёркивает эксперт, отдельное внимание стоит уделить аксессуарам. Альтернативой классическому ремню может стать цепочка или жемчужная нить. Широкие брюки можно заправить в ботильоны или собрать их снизу, сформировав более объёмный силуэт. Поднятый воротник, дополненный украшением, усиливает выразительность, а высокая стойка или горловина добавляют образу актуальности. Даже базовый жакет или тренч меняется, если дополнить его меховым воротником или шарфом из искусственного меха.

Более смелый способ преображения — многослойность. Юбка поверх брюк, сочетание двух юбок разной длины или комбинация рубашек разных оттенков позволяют создать сложный и современный образ. Важно, чтобы ткани и пропорции сочетались между собой.

«Перечисленные приёмы не требуют значительных финансовых вложений и позволяют создать более сложный, продуманный и современный образ. Однако, чтобы всё смотрелось действительно хорошо, потребуется потратить время на эксперименты», — отметила собеседница Life.ru.

При этом чрезмерное количество украшений способно испортить впечатление: достаточно одного заметного акцента. Обратная крайность — слишком нейтральный однотонный комплект без деталей. В таком случае ситуацию спасают серьги, браслет, часы или ремень.

«Главное — помнить, что ключевой принцип индивидуального стиля — это готовность к эксперименту и гибкость в работе с деталями: платками, палантинами, брошами, украшениями, ремнями и галстуками, в том числе заимствованными из мужского гардероба. Именно работа с нюансами формирует индивидуальность стиля», — подчёркивает стилист.

