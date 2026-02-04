Пора доставать бабушкину шкатулку! Вот какие аксессуары времён СССР снова в моде в 2026 году

Модная индустрия никогда не движется по прямой — она дышит циклами. И сегодня на фоне усталости от показного потребления акцент снова смещается в сторону вещей, за которыми стоят функциональность, выносливость и смысл. Именно поэтому аксессуары, знакомые по советскому гардеробу, возвращаются на подиумы и в повседневные образы в 2026 году.

Фешен-эксперт и арт-директор бренда Michel Kataná Наталья Семёнова подчёркивает, что в культуре СССР аксессуар никогда не был простым украшением. По её словам, в советской культуре он имел задачу. «Палантины и шарфы защищали от холода и ветра, перчатки были обязательной частью образа, сумки были вместительными и надёжными, кепки — функциональными и универсальными».

Она замечает, что сегодня на фоне переутомления от демонстративного потребления именно эта практичность становится новой формой роскоши. «Мы снова ценим вещи, которые служат долго, выглядят уместно в разных контекстах и не требуют постоянной замены». Итак, какие аксессуары наших мам и бабушек снова в моде в 2026 году?

Универсальный герой прошлого и настоящего

Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

По словам Натальи Семёновой, палантин был одним из самых многофункциональных аксессуаров советского гардероба. Его носили и на плечах, и на голове, завязывали на шее или накидывали поверх пальто. Это был инструмент образа, а не просто тёплая ткань.

Сегодня палантин — это одновременно и функциональность, и визуальный штрих, который собирает образ так же, как это происходило десятки лет назад. «Современные палантины возвращают эту многозадачность. Они снова становятся способом добавить образу глубину, фактуру и настроение, особенно в нейтральных, минималистичных комплектах, где один акцент решает всё», — рассказывает Life.ru эксперт.

Знак дисциплины, который снова стал модным кодом

В СССР перчатки были маркером аккуратности и внутренней организованности. Выйти без них считалось почти пренебрежением к собственному внешнему виду. Наталья Семёнова подчёркивает, что современная мода вновь наделяет перчатки символическим значением. Она говорит, что кожаные и шерстяные модели минималистичной формы стали элементом «интеллектуального» образа — строгого, собранного и зрелого. Перчатки сегодня — не про статус, а про вкус и внимание к деталям.

Underestimated в СССР, must-have в 2026-м

Фото © РИА Новости / Юрий Рыбчинский

Эксперт отмечает, что этот аксессуар долгое время оставался в тени гардероба граждан СССР, хотя обладал потрясающей универсальностью: «Кепка считалась одним из самых недооценённых аксессуаров советского гардероба. А сегодня становится частью актуального городского стиля. Она добавляет образу динамики, слегка ироничного настроения и ощущения свободы».

Сегодня этот головной убор стал актуальной частью городского стиля. Кепка добавляет динамики, создаёт ироничное настроение, добавляет свободного дыхания образу и при этом остаётся максимально функциональной.

Главный акцент советской женственности

По словам Натальи Семёновой, этот аксессуар занимал особое место в советской эстетике. Она подчёркивает: «Серьги в советском гардеробе были больше, чем украшением. Геометрические формы, капли, подвески с камнями помогали выразить индивидуальность и завершить образ. Их носили с простыми костюмами и праздничными платьями, делая акцент на женственности и стиле».

Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Николай Малышев

Сегодня винтажные серьги возвращаются как способ сделать образ уникальным. Один акцент способен стать финальным штрихом, который задаёт всё настроение наряда. Наталья Семёнова подчёркивает, что возвращение советских аксессуаров связано не с ностальгией, а с новым запросом современного мира — стремлением к устойчивости и характеру вещи.