Кроссворд по «Ну, погоди!»: Готовы поспорить, что разгадать все 10 слов вы не сможете!

Волк с гитарой, Заяц на роликах и неизменное «Ну, погоди!». Этот мультфильм стал культурным кодом для нескольких поколений. Мы с ходу можем процитировать любимые сцены. Но так ли безупречна наша память? Попробуйте разгадать кроссворд из 10 сверхсложных вопросов! Чтобы ответить, мало просто помнить сюжет, потребуется внимательность к деталям. Справитесь ли вы с первого раза? Проверьте, являетесь ли вы истинным знатоком всех 20 серий или просто ностальгирующим зрителем. Это вызов для самых преданных фанатов!