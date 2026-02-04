Кроссворд по «Ну, погоди!»: Готовы поспорить, что разгадать все 10 слов вы не сможете!
«Ну, погоди!» — мультфильм, который любят как дети, так и взрослые. Он стал настоящей легендой советской мультипликации и актуален до сих пор. Попробуйте разгадать кроссворд из 10 слов, но приготовьтесь, справиться может только самый внимательный зритель!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из мультфильм «Ну, погоди!», режиссёр Вячеслав Котёночкин и др., сценарист Феликс Камов и др. / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / beast01
Волк с гитарой, Заяц на роликах и неизменное «Ну, погоди!». Этот мультфильм стал культурным кодом для нескольких поколений. Мы с ходу можем процитировать любимые сцены. Но так ли безупречна наша память? Попробуйте разгадать кроссворд из 10 сверхсложных вопросов! Чтобы ответить, мало просто помнить сюжет, потребуется внимательность к деталям. Справитесь ли вы с первого раза? Проверьте, являетесь ли вы истинным знатоком всех 20 серий или просто ностальгирующим зрителем. Это вызов для самых преданных фанатов!
В Советском Союзе было очень много потрясающих мультфильмов, попробуйте же угадать их только по титрам! Также недавно мы вспоминали актрису Веру Глаголеву. Сможете узнать фильмы с её участием всего лишь по одному кадру! А если кроссворды вам нравятся больше обычных тестов, испытайте свой мозг на прочность и разгадайте 8 сложных слов из журнала 1970 года!