Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 февраля, 15:30

Тест: Рок на костях, вписка или андерграунд — к какой субкультуре 80-х вы относитесь!

В СССР, несмотря на закрытость, всё равно просочились культурные западные веяния. Бунтарство молодёжи не остановить никаким железным занавесом. Пройдите тест и узнайте, к какой субкультуре 80-х вы бы принадлежали?

Обложка © коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Виктор Воног, Андрей Гребнев, Антон Денисов

Обложка © коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Виктор Воног, Андрей Гребнев, Антон Денисов

В 1980-е годы молодёжная контркультура в СССР пережила настоящий взрыв. Снятие прежних ограничений позволило молодым людям открыто заявлять о своём несогласии с устоями советской системы. Именно неформальные объединения — панки, хиппи, рокеры и другие — стали в те годы живым символом новых свобод и грядущих перемен, определивших последние годы существования Советского Союза.

Кто вы в этом мире протеста и поиска себя: яркий стиляга, жаждущий западной жизни, суровый любер с окраин, эпатажный панк, духовный хиппи или бунтующий рокер на мотоцикле? Погрузитесь в атмосферу 80-х и узнайте свою роль в культурном андеграунде СССР!

Пока молодёжь активно боролась с прежними устоями в 80-х, дети смотрели шедевральные мультики. Угадайте советский мультфильм только по титрам! Также недавно мы вспоминали актрису Веру Глаголеву. Попробуйте вспомнить фильм с её участием всего лишь по одному кадру!

Представьте, что вы попали на необитаемый остров, оцените свои шансы на выживание с помощью нашего теста! А также вспомните жить в СССР, угадайте все факты про советский быт!

Советский кроссворд 1970 года: Получится ли у вас разгадать 8 сложных слов из журнала СССР?
Советский кроссворд 1970 года: Получится ли у вас разгадать 8 сложных слов из журнала СССР?
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • субкультуры
  • СССР
  • Тесты
  • Поп-культура
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar