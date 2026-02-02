Тест: Рок на костях, вписка или андерграунд — к какой субкультуре 80-х вы относитесь!
В СССР, несмотря на закрытость, всё равно просочились культурные западные веяния. Бунтарство молодёжи не остановить никаким железным занавесом. Пройдите тест и узнайте, к какой субкультуре 80-х вы бы принадлежали?
Обложка © коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Виктор Воног, Андрей Гребнев, Антон Денисов
В 1980-е годы молодёжная контркультура в СССР пережила настоящий взрыв. Снятие прежних ограничений позволило молодым людям открыто заявлять о своём несогласии с устоями советской системы. Именно неформальные объединения — панки, хиппи, рокеры и другие — стали в те годы живым символом новых свобод и грядущих перемен, определивших последние годы существования Советского Союза.
Кто вы в этом мире протеста и поиска себя: яркий стиляга, жаждущий западной жизни, суровый любер с окраин, эпатажный панк, духовный хиппи или бунтующий рокер на мотоцикле? Погрузитесь в атмосферу 80-х и узнайте свою роль в культурном андеграунде СССР!
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