Тест: Рок на костях, вписка или андерграунд — к какой субкультуре 80-х вы относитесь!

В 1980-е годы молодёжная контркультура в СССР пережила настоящий взрыв. Снятие прежних ограничений позволило молодым людям открыто заявлять о своём несогласии с устоями советской системы. Именно неформальные объединения — панки, хиппи, рокеры и другие — стали в те годы живым символом новых свобод и грядущих перемен, определивших последние годы существования Советского Союза.

Кто вы в этом мире протеста и поиска себя: яркий стиляга, жаждущий западной жизни, суровый любер с окраин, эпатажный панк, духовный хиппи или бунтующий рокер на мотоцикле? Погрузитесь в атмосферу 80-х и узнайте свою роль в культурном андеграунде СССР!