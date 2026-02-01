Тест: Вспомнить всё про быт СССР под силу лишь избранным гражданам Советского Союза!
Только тем, кто помнит, зачем девушкам нужна перекись водорода и зачем в унитазе кирпич, под силу ответить на все 8 вопросов! Насколько хорошо вы помните детали советского быта?
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Давно ли вам доводилось слышать слово «дефицит» в его прямом значении? Приходилось ли открывать холодильник и видеть там банку с рисовым отваром? А «музыку на костях» слушали? В ту эпоху всему находилось применение — будь то стеклянная банка или последний кусочек мыла. С помощью этого теста вы сможете оценить, насколько чётко вы помните ту реальность, где порошок «Лотос» был настоящей удачей, а телевизор ловил всего две программы. Проверьте себя — вдруг ваша память до сих пор хранит вкус «Буратино» и запах свежеотпечатанной газеты!
Вспомните хиты Дмитрия Маликова и угадайте их по отрывку! Все знают культовых гайдаевских актёров и не могут представить без них советские шедевры. Но прежде, чем утвердить их на роли, проводился масштабный кастинг. Попробуйте угадать, какие советские актёры так и не прошли пробы в фильмы Гайдая!