Тест: Эти 6 актёров должны были сыграть в шедеврах Гайдая, но не прошли пробы. Угадаете всех?
Сегодня мы отмечаем день рождения величайшего режиссёра Леонида Гайдая! Он всегда очень строго выбирал актёров. Мы собрали артистов, которые прослушивались на знаменитые роли, но так и не сыграли их. Попробуйте же угадать, кого из них мы так и не увидели в этих амплуа!
Обложка © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk
30 января — день рождения гения советского кино Леонида Гайдая! Его фильмы — наше всенародное достояние, а подбор актёров в них кажется идеальным и единственно возможным. Но так ли это? За кулисами знаменитых комедий кипели настоящие страсти. На роли, которые позже стали культовыми, пробовались десятки артистов, в том числе те, кого мы и представить не можем в этих образах. Мы собрали удивительные факты об актёрах, которые были всего в шаге от ролей в фильмах Гайдая, но так и не переступили порог его съёмочной площадки. Сможете угадать, кто эти «несостоявшиеся» гайдаевские герои?
Проверьте свою эрудицию как в цитатах, так и в современных мемах. Отличите фразу великого человека от вирусного мема! А также узнайте, каким героем «Битвы экстрасенсов» вы являетесь!