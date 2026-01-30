Тест: Эти 6 актёров должны были сыграть в шедеврах Гайдая, но не прошли пробы. Угадаете всех?

30 января — день рождения гения советского кино Леонида Гайдая! Его фильмы — наше всенародное достояние, а подбор актёров в них кажется идеальным и единственно возможным. Но так ли это? За кулисами знаменитых комедий кипели настоящие страсти. На роли, которые позже стали культовыми, пробовались десятки артистов, в том числе те, кого мы и представить не можем в этих образах. Мы собрали удивительные факты об актёрах, которые были всего в шаге от ролей в фильмах Гайдая, но так и не переступили порог его съёмочной площадки. Сможете угадать, кто эти «несостоявшиеся» гайдаевские герои?