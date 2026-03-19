Врачи разбудили россиянина во время операции на мозге, чтобы он зачитал «Евгения Онегина»

В Красноярске нейрохирурги разбудили 29-летнего пациента прямо во время операции попросив зачитать произведение Александра Пушкина «Евгений Онегин». Уникальную операцию по удалению очага эпилепсии провели в краевой клинической больнице.

Мужчина несколько лет мучился от тяжёлой формы эпилепсии. Приступы случались часто, а лекарства не давали эффекта — болезнь оказалась нечувствительна к любым комбинациям препаратов. Обследование выявило патологический очаг в левой височной доле. Врачи пришли к выводу, что единственный шанс помочь — провести операцию.

Главная трудность заключалась в том, что очаг находился в непосредственной близости от зон мозга, отвечающих за речь. Отличить их от здоровых тканей невооружённым глазом невозможно, и малейшая ошибка могла привести к необратимой потере способности говорить и понимать речь. Чтобы этого избежать, хирурги применили методику с пробуждением.

Сначала под общим наркозом пациенту вскрыли череп. Когда доступ к мозгу был обеспечен, анестезиологи вывели его из наркоза. Мужчина начал дышать самостоятельно и смог разговаривать. С помощью специальных электродов врачи определили речевые центры и установили границы безопасного удаления тканей.

После этого начался самый ответственный этап. Хирурги шаг за шагом убирали поражённый участок, а пациент должен был непрерывно говорить. Так медики в реальном времени контролировали, не затронуты ли речевые зоны. Мужчина выбрал читать вслух роман «Евгений Онегин». Его речь оставалась чёткой на протяжении всей операции, что подтвердило правильность действий хирургов. Очаг эпилепсии удалили полностью.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, говорит так же свободно, как и до операции, а приступы прекратились. Окончательные результаты врачи оценят через год — столько времени необходимо, чтобы убедиться в стойкости ремиссии.

