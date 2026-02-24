Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 07:34

Хирурги Склифа спасли от смерти пациента с разрывом пищевода с помощью трёх проколов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Хирурги НИИ скорой помощи имени Склифосовского впервые применили уникальную малоинвазивную методику, чтобы спасти пациента с редким и смертельно опасным «банкетным» разрывом пищевода. Травма оказалась в непосредственной близости от сердца и аорты. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, малоинвазивные технологии давно стали стандартом московской медицины — около 80 процентов операций проводятся щадящими методами.

«Врачи спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода, проведя малоинвазивную операцию через три небольших прокола – тораскопию. Этот метод позволил хирургу видеть операционное поле с многократным увеличением и аккуратно ушить разрыв, который находился в непосредственной близости от сердца и аорты, избегая риска их повреждения», – рассказала Ракова.

Операция прошла в несколько этапов: сначала через проколы ушили разрыв, затем с помощью видеолапароскопии установили гастростому для питания на время заживления. Уже через три недели пациент выписался домой здоровым, а менее чем через два месяца ему удалили гастростому. Контрольные исследования на 10-е и 20-е сутки подтвердили отсутствие осложнений.

Парализованного после инфаркта российского хирурга не могут вывезти из Таиланда
Парализованного после инфаркта российского хирурга не могут вывезти из Таиланда

Ранее Life.ru рассказывал, как московские врачи спасли детей, которые несколько суток находились в критическом состоянии из-за сальмонеллёза. Опасное заболевание ребята подхватили, поев пельменей с говядиной из сети магазинов «Вкусвилл».

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar