Хирурги Склифа спасли от смерти пациента с разрывом пищевода с помощью трёх проколов

Хирурги НИИ скорой помощи имени Склифосовского впервые применили уникальную малоинвазивную методику, чтобы спасти пациента с редким и смертельно опасным «банкетным» разрывом пищевода. Травма оказалась в непосредственной близости от сердца и аорты. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, малоинвазивные технологии давно стали стандартом московской медицины — около 80 процентов операций проводятся щадящими методами.

«Врачи спасли пациента со спонтанным разрывом пищевода, проведя малоинвазивную операцию через три небольших прокола – тораскопию. Этот метод позволил хирургу видеть операционное поле с многократным увеличением и аккуратно ушить разрыв, который находился в непосредственной близости от сердца и аорты, избегая риска их повреждения», – рассказала Ракова.

Операция прошла в несколько этапов: сначала через проколы ушили разрыв, затем с помощью видеолапароскопии установили гастростому для питания на время заживления. Уже через три недели пациент выписался домой здоровым, а менее чем через два месяца ему удалили гастростому. Контрольные исследования на 10-е и 20-е сутки подтвердили отсутствие осложнений.

Ранее Life.ru рассказывал, как московские врачи спасли детей, которые несколько суток находились в критическом состоянии из-за сальмонеллёза. Опасное заболевание ребята подхватили, поев пельменей с говядиной из сети магазинов «Вкусвилл».