Парализованного после инфаркта российского хирурга не могут вывезти из Таиланда

Известный российский детский хирург Михаил Коробейников оказался в тяжёлой ситуации в Таиланде. Как сообщил газете «Известия» его сын Григорий, у мужчины случился инфаркт спинного мозга, в результате которого он оказался полностью парализован и не может самостоятельно передвигаться.

Сейчас врачи оказывают россиянину необходимую помощь в местной больнице, однако остро встал вопрос его транспортировки на родину. По словам Григория Коробейникова, перевезти отца можно только специализированным медицинским бортом в лежачем положении. Процесс согласования со страховой компанией идёт крайне медленно, что осложняет ситуацию.

Дополнительной проблемой стала сложная коммуникация с тайской больницей. Как пояснил сын хирурга, любое врачебное вмешательство приходится согласовывать со страховой компанией, что затягивает принятие решений. Родственники обратились в российское посольство.

Григорий подчеркнул, что отца необходимо доставить в Россию в кратчайшие сроки, однако для этого требуется выписка и официальное разрешение на транспортировку от местных врачей.

