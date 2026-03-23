Офтальмолог предупредил об опасности весеннего солнца для глаз и кожи

Весной растёт солнечная активность, и без защиты глаз повышается риск катаракты и рака кожи на веках. Об этом предупредил офтальмолог Вячеслав Куренков.

Однако в Центральной России и Москве интенсивность солнечных лучей ниже, чем на юге, поэтому реальная угроза серьёзных заболеваний невелика, пояснил врач в интервью «Вечерней Москве». Исключение — люди с аномальными родинками на лице, которым стоит проконсультироваться с дерматологом.

Защиту глаз и кожи нужно использовать не по времени суток, а по уровню ультрафиолета. При УФ-индексе выше 3–4 единиц рекомендуются солнцезащитные очки и кремы с SPF.

Для пляжа подойдут очки с максимальным затемнением, для вождения — более светлые линзы. Фотохромные очки-хамелеоны автоматически темнеют на солнце и остаются прозрачными в помещении — удобная альтернатива обычным солнцезащитным моделям.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве женщина едва не лишилась зрения после неудачного укола красоты и самолечения. Москвичка решила сделать инъекции ботокса и биоревитализацию, чтобы избавиться от синяков, но результат оказался противоположным.