Москвичка месяц обследовалась из-за потери зрения за рулём — виновником оказался вейп

Москвичка месяц отбивала пороги врачей, пытаясь понять причину внезапной «слепоты» за рулём, пока случайно не нашла виновника в вейпе. Как пишет Telegram-канал Baza, Наталья начала испытывать проблемы со зрением в начале года, причём именно тогда, когда садилась в свою Hyundai Solaris. Особенно проблема ухудшалась ночью или во время дождя. Офтальмологи, капли, гимнастика для глаз — ничего не помогало.

Супруг увидел причину в плохо нанесённом «антидожде», но очистка лобового стекла не помогла. Пока пара возилась с машиной, она на мгновение поменялась привычными местами: женщина села на пассажирское и внезапно начала видеть, а муж — на водительские, тут же «ослепнув».

Оказалось, что здоровье девушки ни при чём, хотя ключевую роль сыграла вредная привычка — парение. Она так любила курить вейп по дороге на работу, что на стекле образовалась полупрозрачная плёнка, размывавшая вид со стороны водителя. Убрать её удалось только при помощи химии.

Ранее молодая россиянка заработала онкологию после нескольких лет использования вейпов и систем нагревания табака. Изначально девушка обратилась к врачам из-за сильной охриплости. Обследование выявило плоскоклеточный рак гортани. Враи считают, что именно пристрастие 33-летней пациентки к никотину привело к страшному диагнозу.