Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 13:01

У молодой россиянки обнаружили рак после пяти лет курения вейпов и айкоса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / youledtayif

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / youledtayif

В Нижнем Новгороде 33-летней женщине диагностировали рак гортани после нескольких лет использования электронных сигарет и систем нагревания табака. К врачам она обратилась из-за сильной охриплости голоса. После обследования медики обнаружили плоскоклеточный рак гортани. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По словам специалистов, женщина около пяти лет регулярно пользовалась вейпами и устройствами типа IQOS. Врачи считают, что именно эта привычка могла стать ключевым фактором развития заболевания.

Похожий случай недавно зафиксировали и у жителя Ростова-на-Дону. Мужчина три года ежедневно выкуривал около десяти стиков. Он обратился к медикам с выраженной осиплостью голоса, а обследование выявило крупную опухоль в горле.

Врачи отмечают, что у мужчин, активно использующих вейпы, чаще диагностируют гиперпластический ларингит — длительное воспаление гортани. У женщин нередко развивается отёчно-полипозная форма заболевания. Первыми тревожными симптомами обычно становятся хрипота, грубость голоса или его резкая осиплость. В таких случаях медики советуют как можно быстрее обратиться к врачу.

Не просто «попкорновая болезнь»: Врач предупредила о страшных последствиях курения сгоревшего вейпа
Не просто «попкорновая болезнь»: Врач предупредила о страшных последствиях курения сгоревшего вейпа

Напомним, что законопроект о полном запрете вейпов находится на рассмотрении в Госдуме. Современные устройства уже трудно назвать просто способом доставки никотина. Производители превращают их в технологичные гаджеты, способные формировать устойчивую зависимость у пользователей.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar