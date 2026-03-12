У молодой россиянки обнаружили рак после пяти лет курения вейпов и айкоса

В Нижнем Новгороде 33-летней женщине диагностировали рак гортани после нескольких лет использования электронных сигарет и систем нагревания табака. К врачам она обратилась из-за сильной охриплости голоса. После обследования медики обнаружили плоскоклеточный рак гортани. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По словам специалистов, женщина около пяти лет регулярно пользовалась вейпами и устройствами типа IQOS. Врачи считают, что именно эта привычка могла стать ключевым фактором развития заболевания.

Похожий случай недавно зафиксировали и у жителя Ростова-на-Дону. Мужчина три года ежедневно выкуривал около десяти стиков. Он обратился к медикам с выраженной осиплостью голоса, а обследование выявило крупную опухоль в горле.

Врачи отмечают, что у мужчин, активно использующих вейпы, чаще диагностируют гиперпластический ларингит — длительное воспаление гортани. У женщин нередко развивается отёчно-полипозная форма заболевания. Первыми тревожными симптомами обычно становятся хрипота, грубость голоса или его резкая осиплость. В таких случаях медики советуют как можно быстрее обратиться к врачу.

Напомним, что законопроект о полном запрете вейпов находится на рассмотрении в Госдуме. Современные устройства уже трудно назвать просто способом доставки никотина. Производители превращают их в технологичные гаджеты, способные формировать устойчивую зависимость у пользователей.