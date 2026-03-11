Нилов: Законопроект о полном запрете вейпов находится в Госдуме

В Госдуме рассматривают инициативу о полном запрете продажи вейпов в России. Под инициативой подписались представители почти всех фракций, однако окончательное решение по законопроекту пока не принято. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Пока не поздно, вейпы нужно остановить... Но мы видим, как уже на уровне губернаторов, в прошлом губернатор Алиханов, сейчас министр, он открыто поддерживал позицию о полном запрете. Губернатор Никитин в Нижегородской области поднимал этот вопрос публично на встрече с президентом», — сказал он.

Парламентарий отметил, что идея запретить электронные устройства для курения со временем может получить поддержку на федеральном уровне. По его мнению, распространение вейпов вызывает всё больше опасений. Нилов подчеркнул, что современные устройства уже трудно назвать просто способом доставки никотина. Он считает, что производители превращают их в технологичные гаджеты, способные формировать устойчивую зависимость у пользователей.

Депутат также обратил внимание на рост числа людей, использующих такие устройства. При этом возраст потребителей постепенно снижается. По его словам, государству необходимо окончательно определиться с регулированием этой сферы. Нилов добавил, что вейпы относятся к подакцизным товарам и приносят бюджету доход, поэтому их полный запрет может привести к потерям казны. Кроме того, существует риск, что торговля такими устройствами может уйти в теневой сектор.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, запрещающий продажу табачной продукции и вейпов в ларьках на остановках общественного транспорта. Таким образом действующее ограничение, которое ранее распространялось на вокзалы и аэропорты, было расширено и на остановочные павильоны.