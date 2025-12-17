Госдума запретила продажу табака и вейпов на остановках
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Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, запрещающий продажу табака и вейпов в ларьках на остановках общественного транспорта. Об этом стало известно по итогам пленарного заседания.
Действующий запрет на продажу такой продукции на вокзалах и в аэропортах теперь распространён и на остановки. При этом для небольших населённых пунктов, где остановочный павильон является единственным местом продажи сигарет и вейпов, сделано исключение.
Ранее сообщалось, что в Государственной Думе намерены рассмотреть возможные подходы к полному запрету продажи вейпов в России. В обсуждении, как сообщается, примут участие представители всех парламентских фракций, а также делегаты от Правительства, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Отмечается, что инициатива получила одобрение президента России Владимира Путина.
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