Госдума запретила продажу табака и вейпов на остановках

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, запрещающий продажу табака и вейпов в ларьках на остановках общественного транспорта. Об этом стало известно по итогам пленарного заседания.

Действующий запрет на продажу такой продукции на вокзалах и в аэропортах теперь распространён и на остановки. При этом для небольших населённых пунктов, где остановочный павильон является единственным местом продажи сигарет и вейпов, сделано исключение.