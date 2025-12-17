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Опубликовано 17 декабря 2025, 16:22

Госдума запретила продажу табака и вейпов на остановках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Antipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Antipov

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, запрещающий продажу табака и вейпов в ларьках на остановках общественного транспорта. Об этом стало известно по итогам пленарного заседания.

Действующий запрет на продажу такой продукции на вокзалах и в аэропортах теперь распространён и на остановки. При этом для небольших населённых пунктов, где остановочный павильон является единственным местом продажи сигарет и вейпов, сделано исключение.

17-летнему подростку удалили почерневшее от вейпов лёгкое и вручили его в пакете
17-летнему подростку удалили почерневшее от вейпов лёгкое и вручили его в пакете

Ранее сообщалось, что в Государственной Думе намерены рассмотреть возможные подходы к полному запрету продажи вейпов в России. В обсуждении, как сообщается, примут участие представители всех парламентских фракций, а также делегаты от Правительства, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Отмечается, что инициатива получила одобрение президента России Владимира Путина.

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Анастасия Никонорова
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