В Госдуме обсудят подходы к полному запрету вейпов в России

Депутаты Госдумы поддержали инициативу президента России Владимира Путина о полном запрете вейпов. В ближайшее время состоится заседание межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.

Заместитель Председателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол подчеркнул, что глава государства обозначил охрану здоровья граждан как приоритет государственной политики, поддержав инициативу о полном запрете вейпов.

«Мы совместно с Правительством и экспертным сообществом должны выработать системные решения — ограничить оборот вейпов, усилить контроль и ужесточить ответственность. Наша общая цель — защитить будущее поколение от никотиновой зависимости», — заявил Кара-оол.

Заседание рабочей группы объединит представителей всех фракций, Правительства, МВД, Минздрава и Роспотребнадзора.

«Здоровье нации важнее любых коммерческих интересов. Теперь важно не только решение, но и конкретная работа. Заседание рабочей группы объединит представителей всех фракций, Правительства, МВД, Минздрава и Роспотребнадзора, чтобы выработать единый подход к запрету вейпов и созданию системы ответственности», — подчеркнул первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

МВД России поддержало идею расширения ответственности за изготовление, хранение, распространение и потребление вейпов и жидкостей. Министерство также выразило готовность направить своих представителей в состав рабочей группы. По итогам заседания будет подготовлена дорожная карта законодательных мер и предложения по разработке единого межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов и мерах ответственности за их оборот.

Ранее Путин поддержал идею полностью запретить вейпы в России. Президент считает, что необходимо также проводить беседы с молодёжью о вреде электронных сигарет. Однако наркологи считают, что в случае полного запрета курильщики перейдут на никотиносодержащие альтернативы. Кроме того, есть риск формирования нелегального рынка с такими устройствами.