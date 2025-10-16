В Европе могут запретить сигареты и вейпы из-за рекомендаций ВОЗ

Европейский Союз намерен запретить сигареты с фильтрами и электронные сигареты из-за рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Об этом говорится в публикации издания Bild.

«Запрет на производство, импорт, распространение и продажу сигарет с фильтром внесёт важный вклад в сокращение потребления табака. Запрет на электронные сигареты также является дополнительным вариантом регулирования», — отмечается в проекте резолюции Совета Евросоюза, который станет темой обсуждения на конференции ВОЗ в Женеве в следующем месяце.

Также в докладе исследовательской группы Всемирной организации здравоохранения, посвящённом регулированию табачных изделий, содержится прямая рекомендация запретить фильтры, снижающие вкусовые качества и привлекательность сигарет.

Известно, что 95% всех сигарет на немецком рынке имеют фильтры. Таким образом, подобное регулирование де-факто означало бы полный запрет сигарет.

Недавно ВОЗ впервые опубликовала глобальную оценку потребления электронных сигарет, выявившую масштабную проблему никотиновой зависимости среди подростков. Как следует из результатов исследования, не менее 15 миллионов подростков в возрасте 13-15 лет по всему миру регулярно используют вейпы, при этом дети в среднем в девять раз чаще взрослых употребляют электронные сигареты.