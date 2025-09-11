В Совфеде анонсировали полный запрет на курение электронных сигарет вне дома
В России готовятся ввести полный запрет на использование электронных сигарет, вейпов и устройств для нагревания табака вне специально отведённых зон и частных жилых помещений. О возможном внедрении ограничений рассказала сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.ru».
По словам Епифановой, пилотный проект уже стартует в Нижегородской области, а его цель — оградить население, особенно молодёжь, от вредного влияния никотиносодержащих устройств и уменьшить их распространение. Сенатор отметила, что лично считает запрет оправданным с точки зрения охраны здоровья.
Она также подчеркнула, что категорически нельзя вводить полный запрет на источник вреда, который стал привычным для многих людей. Такие меры могут привести к активному развитию нелегального рынка, где контроль за качеством товаров будет практически невозможен. В результате потребители окажутся в опасности, поскольку не будут иметь гарантии о безопасности и надёжности приобретённых товаров.
Сенатор указала на существование схожих ограничений во Вьетнаме, Индии и Бразилии. По её оценке, Россия также движется в направлении усиления контроля. Тем не менее страна стремится сохранять открытость для просветительской работы, направленной на формирование у граждан ответственного подхода. Такой метод призван донести до каждого верное понимание и способствовать выбору правильного направления.
