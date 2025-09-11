Мессенджер MAX
11 сентября, 09:32

В Совфеде анонсировали полный запрет на курение электронных сигарет вне дома

Сенатор Епифанова: В РФ могут ввести запрет на курение электронных сигарет вне дома

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В России готовятся ввести полный запрет на использование электронных сигарет, вейпов и устройств для нагревания табака вне специально отведённых зон и частных жилых помещений. О возможном внедрении ограничений рассказала сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.ru».

По словам Епифановой, пилотный проект уже стартует в Нижегородской области, а его цель — оградить население, особенно молодёжь, от вредного влияния никотиносодержащих устройств и уменьшить их распространение. Сенатор отметила, что лично считает запрет оправданным с точки зрения охраны здоровья.

Она также подчеркнула, что категорически нельзя вводить полный запрет на источник вреда, который стал привычным для многих людей. Такие меры могут привести к активному развитию нелегального рынка, где контроль за качеством товаров будет практически невозможен. В результате потребители окажутся в опасности, поскольку не будут иметь гарантии о безопасности и надёжности приобретённых товаров.

Сенатор указала на существование схожих ограничений во Вьетнаме, Индии и Бразилии. По её оценке, Россия также движется в направлении усиления контроля. Тем не менее страна стремится сохранять открытость для просветительской работы, направленной на формирование у граждан ответственного подхода. Такой метод призван донести до каждого верное понимание и способствовать выбору правильного направления.

Ранее Life.ru рассказывал, что вейпы являются не менее опасными, чем обычные сигареты. Несмотря на то, что производители «электронок» уверяют в обратном, специалисты единогласны в своем вердикте о колоссальном негативном воздействии из-за нагрева табака или жидкостей, который добавляются в некоторые модели.

Вероника Бакумченко
