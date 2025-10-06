ВОЗ: 15 миллионов подростков в мире используют электронные сигареты

Всемирная организация здравоохранения впервые опубликовала глобальную оценку потребления электронных сигарет, выявившую масштабную проблему никотиновой зависимости среди подростков. Соответствующие данные содержатся в официальном отчёте международной организации.

Согласно исследованию, не менее 15 миллионов подростков в возрасте 13-15 лет по всему миру регулярно используют вейпы, при этом дети в среднем в девять раз чаще взрослых употребляют электронные сигареты.

Директор Департамента ВОЗ по детерминантам здоровья Этьен Круг предупредил, что эти устройства, позиционируемые как средства снижения вреда, фактически формируют раннюю никотиновую зависимость и могут подорвать десятилетия прогресса в борьбе с курением. Общее число пользователей электронных сигарет в мире достигло 100 миллионов человек, включая 86 миллионов взрослых потребителей.

«Электронные сигареты подпитывают новую волну никотиновой зависимости. Они позиционируются как средства снижения вреда, но на самом деле они приобщают детей к никотину раньше времени и рискуют подорвать десятилетия прогресса», — отметил Этьен Круг.

Ранее сообщалось, что в России рассматривается возможность введения полного запрета на использование электронных сигарет, вейпов и устройств для нагревания табака вне специально отведённых зон и частных жилых помещений. Пилотный проект подобных ограничений уже стартует в Нижегородской области с целью ограждения населения, особенно молодёжи, от вредного влияния никотиносодержащих устройств.