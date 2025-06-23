Законопроект о полном запрете вейпов и электронных сигарет внесли в Госдуму

Согласно проекту, физические лица, нарушившие закон, могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Особое внимание в законопроекте уделяется продаже никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. За такие нарушения предлагается установить штрафы для физических лиц в размере от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 1,5 до 2 миллионов рублей.