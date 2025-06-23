Законопроект о полном запрете вейпов и электронных сигарет внесли в Госдуму
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Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в парламент пакет законопроектов, направленных на введение полного запрета на продажу никотинсодержащей продукции, включая вейпы и электронные сигареты. Соответствующий документ уже размещён в электронной базе Госдумы.
Согласно проекту, физические лица, нарушившие закон, могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Особое внимание в законопроекте уделяется продаже никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. За такие нарушения предлагается установить штрафы для физических лиц в размере от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 1,5 до 2 миллионов рублей.
Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. По мнению авторов законопроекта, запрет на продажу никотинсодержащей продукции поможет снизить уровень потребления табака и защитить подрастающее поколение от вредных привычек.
Некоторые специалисты уверены, что после полного запрета продажи вейпов часть курильщиков может перейти на сигареты. Однако нововведения помогут усложнить детям доступ к устройствам, несмотря на существующие запреты. Именно в этом и заключается главная цель законопроекта — защита детей, которые практически не курят традиционные сигареты.