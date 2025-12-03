17-летнему подростку удалили почерневшее от вейпов лёгкое и вручили его в пакете

Необычная история произошла с 17-летним Лиреем Кингом из Новой Зеландии: после операции ему вернули его лёгкое, которое стало чёрным из-за курения вейпа. Об этом пишет Metro.

Юноша рассказал, что пристрастился к вейпам в 14 лет, а к 16 годам уже использовал до четырёх одноразовых устройств еженедельно. В августе 2024 года он впервые столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем: внезапно проснулся ночью от сильной боли и удушья. Врачи диагностировали у него обширный пневмоторакс, откачали жидкость из лёгких и выписали.

Однако вскоре он снова оказался в больнице с коллапсом лёгкого, и за последующие месяцы это повторилось ещё трижды. Каждое последующее обращение требовало более инвазивных вмешательств: сначала установили перегородку между легким и грудной клеткой, затем удалили часть слизистой оболочки грудной стенки, а в итоге пришлось иссечь повреждённый участок лёгкого. По словам подростка, после последней операции ему передали удалённый орган, который выглядел почерневшим.

Кинг поделился, что с момента отказа от курения стал его ярым противником. Он даже посетил местную школу, чтобы на личном примере продемонстрировать ученикам пагубные последствия вредной привычки. Вдобавок, он упомянул, что символически «похоронил» своё лёгкое во дворе, как знак окончательного расставания с вейпингом и прошлым опытом.

Ранее Life.ru рассказал, что в Госдуме планируют обсудить подходы к возможному запрету на продажу вейпов в России. В заседании примут участие представители всех фракций, а также Правительства, МВД, Минздрава и Роспотребнадзора. Известно, что президент РФ Владимир Путин одобрил такую идею.