В российском регионе захотели полностью запретить продажу вейпов

Депутаты Саратовской областной думы выступили с инициативой о полном запрете розничной продажи вейпов на территории региона. Соответствующее обращение к федеральным властям распространила пресс-служба регионального парламента.

Совет регионального парламента одобрил соответствующую законодательную инициативу правительства России. Как пояснила председатель профильного комитета Ирина Колесникова, производство и импорт такой продукции уже подлежат лицензированию, тогда как розничная торговля до сих пор не регулируется подобным образом. Законопроект уже прошёл первое чтение в Госдуме.

Комитет по бюджету, налогам и собственности саратовского парламента инициировал поправки о проведении масштабного эксперимента. Планируется, что он продлится с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года. При этом председатель Саратовской облдумы Алексей Антонов сослался на мнение медицинского сообщества, подтверждающее серьёзную угрозу для здоровья от употребления такой продукции. Он особо отметил риски для подрастающего поколения и для нации в целом.

«Мы добиваемся включения Саратовской области в экспериментальный период для полного запрета розничной продажи вейпов, которые, по нашему мнению, травят детей», — ответил он.

При этом ранее появлялась информация, что именно Санкт-Петербург может стать первым российским регионом с запретом на продажу электронных сигарет и вейпов. Сенатор Андрей Кутепов сообщил о планах по переходу к более радикальным мерам против распространения вейпов в ближайшее время.