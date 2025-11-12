Россия и США
Регион
12 ноября, 13:15

В Петербурге могут первыми в России запретить продажу вейпов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

Санкт-Петербург может стать первым российским регионом, где введут запрет на продажу электронных сигарет и вейпов. Об этом заявил сенатор Андрей Кутепов во время отчёта перед городским парламентом.

Отвечая на вопрос о проблемных точках продаж, сенатор подтвердил, что прилагает усилия для того, чтобы именно Петербург стал пионером в этом вопросе. Председатель ЗакСа Александр Бельский привёл в пример стойкий вейп-ларёк на пересечении Невского и Садовой, который не могут ликвидировать почти два года.

«Я думаю, что в ближайшее время мы подойдем к более радикальным мерам в части продажи вейпов. До сих пор у нас нет четкого медицинского подтверждения, насколько они вредят здоровью наших граждан», — сказал Кутепов с трибуны.

В России уже действуют поэтапные ограничения: запрещена открытая выкладка вейпов, их продажа в аэропортах и на вокзалах. Принятый в первом чтении закон также запретит торговлю на остановках общественного транспорта. Кутепов не исключил, что в будущем возможны и более радикальные меры регулирования.

В Сеченовском университете впервые в России исследовали вред от курения вейпов

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о полном запрете вейпов на территории России. Глава государства отметил необходимость проведения разъяснительной работы с молодежью о вредных последствиях использования электронных сигарет. В то же время, как сообщают эксперты-наркологи, в случае введения полного запрета существует вероятность перехода потребителей на другие никотиносодержащие продукты.

