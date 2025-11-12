В Сеченовском университете впервые в России исследовали вред от курения вейпов

В Сеченовском университете отоларингологи начали уникальное для России исследование, посвящённое изучению воздействия электронных сигарет на органы дыхания и ЛОР-органы. Учёные характеризуют вейпинг как новую масштабную проблему XXI века, предупреждая, что его воздействие на здоровье может быть столь же губительным, как и у традиционных сигарет, сообщает «Газета.ru».

В отличие от классического курения, вред которого подтверждён многолетними наблюдениями и обширными исследованиями, последствия вейпинга пока изучены недостаточно. Однако врачи всё чаще отмечают вызывающие опасения признаки. К примеру, пульмонологи недавно описали EVALI – воспаление лёгких, вызываемое курением электронных сигарет, которое может привести к фиброзу и серьёзным нарушениям дыхательной системы.

«Вейпы появились около десяти лет назад как «безопасная» альтернатива сигаретам. Но сегодня мы видим лавинообразное распространение этой привычки, особенно среди подростков. Отсутствие стандартов для жидкостей, систем нагрева и сообщений о летальных исходах стало поводом начать исследование», — объяснил Валерий Свистушкин, директор Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета.

Врачи провели опрос среди пользователей вейпов и обнаружили, что, в отличие от курильщиков обычных сигарет, многие не контролируют количество и продолжительность курения: вейпинг происходит дома, на работе и в автомобиле. Совместно с коллегами с кафедры детских болезней, специалисты исследовали влияние вейпинга на мукоцилиарный транспорт – естественный механизм очистки дыхательных путей. Исследование показало, что пары вейпа нарушают этот процесс.

«Это значит, что слизь перестаёт очищаться, и в дыхательных путях начинают развиваться воспаления. Мы уже знаем, что табачный дым угнетает мукоцилиарный транспорт, теперь доказано, что вейпинг действует схожим образом», — указал Свистушкин.

Для оценки долгосрочных последствий учёные смоделировали «стаж курения» на лабораторных животных. Уже через месяц были обнаружены воспалительные изменения слизистой оболочки гортани, которые усилились через два месяца, а через год началась метаплазия – изменение эпителия.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею полностью запретить вейпы в России. Глава государства считает, что необходимо также проводить беседы с молодёжью о вреде электронных сигарет. Однако наркологи считают, что в случае полного запрета курильщики перейдут на никотиносодержащие альтернативы. Кроме того, есть риск формирования нелегального рынка с такими устройствами.