«Из модного аксессуара в опасный инструмент»: Вейпы в России призвали приравнять к наркотикам

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и Елена Драпеко направили МВД обращение с просьбой усилить ответственность за незаконное обращение вейпов. По их словам, вейпы уже перестают быть модным аксессуаром и становятся средством распространения опасных веществ.

Парламентарии предложили разработать чёткую систему ответственности за изготовление, хранение, распространение и употребление вейпов и жидкостей к ним. Они просят рассмотреть возможность внесения поправок в Уголовный кодекс, которые приравняли бы нарушение закона о вейпах к преступлениям в сфере наркотиков.

«Необходимо выработать чёткую систему ответственности, которая бы обеспечивала защиту здоровья граждан, прежде всего детей и молодёжи», — указал Гусев в интервью RTVI.

В письме подчёркивается необходимость устранить «серую зону» в регулировании и исключить злоупотребления, сформировав единый правовой подход для защиты здоровья россиян.

При этом причиной для запроса к министру внутренних дел от парламентариев стало задержание актрисы Аглаи Тарасовой в аэропорту Домодедово, где в ходе осмотра у неё нашли вейп с маслом гашиша. Согласно тексту письма, данный эпизод продемонстрировал, что подобные девайсы стали применять для перевозки нелегальных субстанций.