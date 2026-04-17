Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 07:30

В Ярославле 11 человек пострадали в ДТП с автобусом

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ярославской области

В Ярославле утром произошла серьёзная авария, в которой пострадали 11 человек. На путепроводе по проспекту Октября, в районе дома № 74, столкнулись рейсовый автобус ГАЗ и легковой Mitsubishi Outlander. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции области

1 / 3

По предварительным данным, виновником стал 21-летний водитель внедорожника 2004 года рождения. Он выехал на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение с общественным транспортом.

В результате удара травмы разной степени тяжести получили оба шофёра и сразу девять пассажиров автобуса. Всего пострадавших — 11 человек.

На месте ЧП сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить точные обстоятельства случившегося, почему молодой человек оказался на «встречке» и была ли у него возможность избежать тарана. Информация о состоянии раненых уточняется.

Ранее Life.ru писал о гибели двух человек в ДТП под Кингисеппом. Водитель и пассажир немецкой иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью. Спасателям пришлось использовать шанцевый инструмент, чтобы деблокировать шофёра грузового автомобиля — его удалось выжить.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar