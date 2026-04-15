Смяло в гармошку: Два человека погибли в лобовом столкновении под Петербургом
Обложка © MAX / МЧС Ленинградской области
В Кингисеппском районе Ленобласти недалеко от деревни Ручьи лоб в лоб столкнулись грузовик Shacman и микроавтобус Mercedes-Benz. Погибли два человека.
Последствия ДТП с двумя погибшими под Кингисеппом. Видео © MAX / МЧС Ленинградской области
Оба транспортных средства вылетели в кювет. На кадрах с места событий видно, что кузова машин серьёзно деформированы и разбиты.
Водитель и пассажир немецкой иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью. Спасателям пришлось использовать шанцевый инструмент, чтобы деблокировать шофёра грузового автомобиля — его удалось выжить.
Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства этой аварии. Причины произошедшего пока не называются.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.