Смяло в гармошку: Два человека погибли в лобовом столкновении под Петербургом

В Кингисеппском районе Ленобласти недалеко от деревни Ручьи лоб в лоб столкнулись грузовик Shacman и микроавтобус Mercedes-Benz. Погибли два человека.

Последствия ДТП с двумя погибшими под Кингисеппом. Видео © MAX / МЧС Ленинградской области

Оба транспортных средства вылетели в кювет. На кадрах с места событий видно, что кузова машин серьёзно деформированы и разбиты.

Водитель и пассажир немецкой иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью. Спасателям пришлось использовать шанцевый инструмент, чтобы деблокировать шофёра грузового автомобиля — его удалось выжить.

Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства этой аварии. Причины произошедшего пока не называются.