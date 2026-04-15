Страшная авария на трассе в Башкирии унесла жизни 4 человек
Обложка © пресс-служба МЧС Башкортостана
В Белебеевском районе Башкортостана легковой автомобиль с пассажирами вылетел с дороги и перевернулся. Трагедия унесла жизни четырёх человек, один пострадал и был госпитализирован. Правоохранители устанавливают причины смертельного ДТП. О случившемся пишет в мессенджере Max МЧС по региону.
«Сегодня утром в МЧС Башкортостана поступило сообщение о ДТП на автодороге «Белебей-Приютово». В ДТП попал легковой автомобиль Daewoo Nexia. В результате опрокидывания транспортного средства пострадали 5 человек: четверо погибли, один госпитализирован в медицинское учреждение», — указано в тексте.
Ранее в Алькеевском районе Татарстана при столкновении легковушки «Лада Гранта» с трактором, оборудованным прицепом, погибли четыре человека, включая обоих водителей и двух пассажиров легкового автомобиля. Полиция устанавливает виновника аварии.
