15 апреля, 07:28

Страшная авария на трассе в Башкирии унесла жизни 4 человек

Обложка © пресс-служба МЧС Башкортостана

В Белебеевском районе Башкортостана легковой автомобиль с пассажирами вылетел с дороги и перевернулся. Трагедия унесла жизни четырёх человек, один пострадал и был госпитализирован. Правоохранители устанавливают причины смертельного ДТП. О случившемся пишет в мессенджере Max МЧС по региону.

«Сегодня утром в МЧС Башкортостана поступило сообщение о ДТП на автодороге «Белебей-Приютово». В ДТП попал легковой автомобиль Daewoo Nexia. В результате опрокидывания транспортного средства пострадали 5 человек: четверо погибли, один госпитализирован в медицинское учреждение», — указано в тексте.

Ранее в Алькеевском районе Татарстана при столкновении легковушки «Лада Гранта» с трактором, оборудованным прицепом, погибли четыре человека, включая обоих водителей и двух пассажиров легкового автомобиля. Полиция устанавливает виновника аварии.

Татьяна Миссуми
