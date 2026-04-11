Четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и трактором в Татарстане

В Алькеевском районе Татарстана при столкновении легковушки «Лада Гранта» с трактором, оборудованным прицепом, погибли четыре человека, включая обоих водителей и двух пассажиров легкового автомобиля. Об этом сообщает прокуратура республики в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Уфе разыскивают виновника ДТП на трассе М-5, в результате которого три человека впали в кому. Авария случилась в ночь на 2 апреля на участке между Дёмой и кафе «Отдых». Предварительно установлено, что лихач на «Ладе» ехал по встречке без фар, обогнал фуру, столкнулся с другим авто, после чего его машину отбросило под грузовик.