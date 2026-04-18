Число жертв ДТП с автобусом с гражданами КНР в Забайкалье выросло до двух

Число жертв ДТП с автобусом в Забайкальском крае возросло до двух человек, согласно уточнённым данным. Об этом проинформировал канал правительства региона в МАХ.

В сообщении говорится, что инцидент случился 18 апреля на 417-м километре трассы Чита — Забайкальск. В медицинские учреждения Борзи и Забайкальска были доставлены 14 человек, которым оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, двое из них скончались.

Предыдущие сообщения указывали на одного погибшего.

Как сообщили в краевом главке МЧС, в салоне находились около 40 человек. Погибший был заблокирован, его тело пришлось доставать спасателям. На месте работают экстренные службы. Забайкальский СК начал проверку, её ход контролирует прокуратура.