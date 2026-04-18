В перевернувшемся автобусе в Забайкалье ехали граждане КНР, пострадавших уже 14

Граждане Китая находились в автобусе, опрокинувшемся в Забайкалье. Число пострадавших выросло до 14, среди них — водитель, рассказали в местной Госавтоинспекции.

«Это были граждане Китая, ехали из Маньчжурии в Читу», — сказал собеседник ТАСС.

Министерство и другие ведомства оказывают поддержку иностранным гражданам, организована работа переводчиков.

Напомним, утром 18 апреля на трассе в Забайкальском крае опрокинулся автобус. В салоне находились 40 человек, один погиб. СК начал проверку. Власти привлекли к эвакуации борт санавиации.