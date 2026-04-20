В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует в течение дня. Синоптики уточнили, что неблагоприятные условия ожидаются с 09:00 до 21:00. В этот период возможны порывы северного ветра до 15 метров в секунду.

Кроме того, в регионе прогнозируются осадки. В столице местами пройдут небольшие дожди и мокрый снег, а по области осадки могут быть более интенсивными. Температура воздуха останется невысокой: в Москве — около +5…+7 градусов, в Подмосковье — от +3 до +8.

Ранее москвичей призвали готовиться к тому, что первая половина рабочей недели будет довольно холодной. В этот раз снег вернётся в столицу в ночь на вторник, однако на земле он долго не пролежит.