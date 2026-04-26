Последний штрих зимы: Петербург вовсю засыпает снегом, на очереди — Москва

Санкт-Петербург и Ленинградскую область засыпает снегом — с утра на дорогах и тротуарах образовались сугробы, особенно сильно замело трассу в Приозёрском районе у деревни Иваново, водителей просят не ездить на летней резине.

Снегопад добрался и до Северной столицы: некоторые жители уже перенесли свои планы. За сутки может выпасть до 19 мм осадков.

К ночи непогода достигнет Москвы — синоптики прогнозируют до половины месячной нормы за завтра и ближайшие дни. Город накроют сильные осадки: дождь, переходящий в мокрый снег, а затем и в полноценный снегопад.

Ранее Life.ru рассказывал, что май наступит в Москве ещё не скоро, а до тех пор в столице будут сохраняться холода и ночные заморозки. Самым холодным днём станет понедельник, когда термометры покажут лишь 5 градусов тепла.