«Пыльца-репейник»: Как аллергикам пережить весну в Москве без побега

Весна в Москве — испытание для аллергиков. Пыльца берёзы заполняет воздух, её концентрация превышает норму в сотни раз. Сезон пыления длится с конца апреля до середины мая. Однако уезжать из столицы бесполезно, объяснила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Берёза растёт почти во всех регионах России, рассказала врач 360.ru. Пыльца этого дерева имеет особую структуру — похожа на микроскопический репейник. Она цепляется к одежде, коже и легко распространяется по всей стране.

Северные регионы и горы могут дать временное облегчение, но там тоже начнётся цветение. Если всё же решиться на поездку, в апреле–мае подойдут Астраханская область и Калмыкия — там берёза почти не растёт.

Логина отметила, что рост аллергий связан с изменением среды: техногенные выбросы, хронический стресс, бесконтрольный приём лекарств, продукты с консервантами. Иммунитет ошибается и реагирует на безвредные факторы как на угрозу.

Эксперт рекомендует простые меры: гулять после дождя или вечером, носить очки и маску, промывать нос солевым раствором, держать окна закрытыми, делать влажную уборку. Но таблетки лишь снимают симптомы — не убирают аллерген.

Логина подчеркнула — аллергия излечима. Нужно обратиться к врачу и пройти радикальную терапию вне сезона цветения. Существуют проверенные методы: аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) и аутолимфоцитотерапия. Они учат иммунитет правильно реагировать на пыльцу.

В Москве этой весной на зуд, отёки и заложенность носа жалуются даже те, кто раньше не страдал от аллергии. Врачи связывают это с новым штаммом коронавируса — Stratus. Он провоцирует так называемый спящий поллиноз. Обычные антигистаминные препараты в этом случае не снимают симптомы.