Москвичи жалуются на новую аллергию, с которой не справляются антигистаминные

В Москве нынешней весной на зуд, отёки и заложенность носа жалуются даже те, кто никогда раньше не страдал от аллергии. Причиной может быть широко распространённый штамм коронавируса — Stratus, который вызывает так называемый спящий поллиноз. В этом случае снять симптомы обычными антигистаминными препаратами не получится.

По данным «Москвы 24», чаще всего этот вариант вируса поражает верхние дыхательные пути, провоцируя боль в горле, сухой кашель, температуру и слабость. Именно из-за такой реакции организма постковидные проявления нередко маскируются под аллергию с насморком, зудом и даже кожной сыпью.