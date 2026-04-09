Ожог иммунной системы: Почему у переболевших ковидом всё чаще появляется псевдоаллергия

После перенесённого CoViD-19 у пациентов нередко появляются симптомы, напоминающие аллергию, но чаще всего это не настоящая аллергическая реакция. Об этом в беседе с Life.ru заявила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«После воспаления слизистая становится более уязвимой и чувствительной… даже привычные раздражители — пыль, холодный воздух, резкие запахи — могут вызывать выраженную реакцию, напоминающую аллергию», — пояснила специалист.

По её словам, коронавирус влияет на иммунную систему и дыхательные пути. В результате развивается так называемая постинфекционная гиперреактивность: усиливается воспалительный ответ, а рецепторы становятся чувствительнее. Такое состояние может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Среди типичных проявлений — насморк, чихание, жжение в носу, першение в горле и слезотечение. Иногда пациенты жалуются на снижение обоняния и постоянное ощущение заложенности. Реже возникают кожный зуд и высыпания.

Отдельно врач подчеркнула, что после инфекции может обостряться и уже существующая аллергия — даже если раньше она протекала легко. При этом истинная аллергия встречается реже и требует лабораторного подтверждения.

CoViD-19 уже ранее связывали с долгосрочными последствиями для иммунитета и слизистых оболочек, включая так называемый постковидный синдром, который может проявляться разнообразными симптомами со стороны дыхательных путей. Если симптомы сохраняются более 2–4 недель или не проходят на фоне обычных препаратов, специалист советует обратиться к врачу — терапевту или аллергологу — для обследования и уточнения причины.

Напомним, россияне, переболевшие субвариантом «Омикрона» Stratus, начали жаловаться на симптомы, похожие на аллергию. У них отмечают сильный насморк, отёчность слизистых и зуд в носу даже при отсутствии подобных проблем ранее. Жительница Москвы сообщила, что уже вторую неделю после болезни страдает от постоянного чихания и заложенности, при этом стандартные средства не дают эффекта, а дыхание на улице заметно затруднено.