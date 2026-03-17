CoViD-19 нащупал «ахиллесову пяту» человечества и «ударил» по самым уязвимым, заявил учёный

Почему для одних ковид обернулся катастрофой, а другие отделались лёгким недомоганием? Профессор Мехман Мамедов из НМИЦ терапии Минздрава России в интервью kp.ru объяснил этот феномен с помощью концепции «синдемии».

Термин, введённый антропологом Мерриллом Сингером, описывает ситуацию, когда болезни не просто сосуществуют, а взаимно усиливают друг друга, нанося организму урон, превышающий простую сумму недугов. Сингер изучал это на примере ВИЧ, туберкулёза и наркомании. Пандемия коронавируса стала ярчайшей иллюстрацией синдемии XXI века.

По словам Мамедова, инфекции биологически нацелены на самых уязвимых. Ковид ударил по пожилым и людям с «болезнями образа жизни» — диабетом, ожирением, гипертонией. Это подтверждают исследования, например, британское OpenSAFELY, изучавшее смертность 17 миллионов пациентов с хроническими заболеваниями.

Так работали эпидемии всегда: тиф, холера и чума в прошлом выкашивали в первую очередь ослабленных. Механизм взаимодействия инфекций и хронических болезней двусторонний. Хроническое воспаление, вызванное вирусом, повреждает сосуды и ведёт к атеросклерозу. Некоторые вирусы атакуют конкретные органы: коксаки B бьёт по поджелудочной, провоцируя диабет. Около 20% случаев рака имеют инфекционную природу. Даже антибиотики, нарушая микробиом, могут способствовать развитию астмы и депрессии.

Коронавирус, резюмирует эксперт, просто «нащупал» ахиллесову пяту современной цивилизации — организм, ослабленный стрессом, нездоровой едой и гиподинамией. И такие симбиозы инфекций и хронических заболеваний будут повторяться, предупреждает профессор, призывая готовиться к будущим вызовам.

А ранее Life.ru сообщал, что в регионах РФ зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Всплеск заболеваемости наблюдается в Новгородской, Самарской, Саратовской областях и Республике Марий Эл. Также о случаях заболевания сообщают подписчики из Приморского края и Московской области.