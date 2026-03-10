Температура, отёк слизистой и потеря вкуса: Россию накрыла новая вспышка CoViD-19

В ряде российских регионов фиксируется увеличение числа заражений CoViD-19. По информации Baza, рост отмечается в Новгородской, Самарской, Саратовской областях и Республике Марий Эл. Также о случаях заболевания сообщают подписчики из Приморского края и Московской области.

Согласно статистике Роспотребнадзора, за первую неделю марта в Новгородской области показатель инфицирования вырос на 27,5%, в Марий Эл — на 11,1%, в Самарской области — на 8,75%. В Саратовской области в начале марта заболеваемость увеличилась на 12,7%. Преимущественно выявляется новый штамм XFG («Стратус»).

Заболевшие рассказывают, что болезнь протекает с температурой под 39°C, потерей вкуса и обоняния, сильной ломотой в теле и специфическим отёком слизистой носа или горла. По словам пациентов, отёк напоминает аллергическую реакцию и не снимается обычными лекарствами.

В Роспотребнадзоре заявляют, что в целом по стране ситуация стабильная: за прошедшую неделю зарегистрировано 4,7 тыс. случаев — на уровне предыдущей недели.

Ранее в ВОЗ заявили, что из-за симптомов CoViD-19 в мире до сих пор страдают около 6% людей. У переболевших сохраняется лёгкая усталость, проблемы с памятью и «мозговой туман», сообщают врачи.