В северо-восточной части Санкт-Петербурга открыли памятник врачам и пациентам, погибшим во время пандемии коронавируса. Мемориал установлен в саду Милосердия рядом с больницей им. Боткина и медицинским университетом им. Мечникова, которые первыми принимали заболевших в начале пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Санкт-Петербурге открыли памятник героям пандемии и жертвам COVID-19. Фото © Администрация Санкт‑Петербурга

«Сегодня мы открываем монумент в честь всех, кто ушёл из жизни во время пандемии. На весь мир, на нашу страну, наш город обрушилось это зло. Первыми на пути этой болезни встали врачи, медсестры, санитарки, водители скорой помощи. Они не знали, что будут героями, но они ими стали», — сказал губернатор города Александр Беглов.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Александр Беглов, главврач больницы им. Боткина Денис Гусев, скульптор Владимир Бродарский, медики, волонтёры и представители общественности, включая Героя Соцтруда Людмилу Смирнову, участвовавшую в обсуждении концепции монумента. Мероприятие началось минутой молчания в память о погибших.

Губернатор поблагодарил волонтёров и горожан, которые помогали медикам и нуждающимся, а также отметил изменения в здравоохранении города: строительство новых корпусов-трансформеров позволило быстрее реагировать на пандемию. Мемориал выполнен из бронзы, установлен на гранитном пьедестале и достигает более 4,5 метров в высоту. Композиция символизирует «застывший огонь памяти» — борьбу жизни и смерти в годы пандемии. Памятник открыт для всех, без оград, чтобы любой мог подойти и вспомнить ушедших.

