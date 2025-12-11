Путин в Индии
11 декабря, 20:32

ВОЗ: 6% людей в мире всё ещё страдают от симптомов CoViD-19

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RUCHUDA BOONPLIEN

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 6% людей, перенесших коронавирус, до сих пор страдают от его последствий.

Глава департамента ВОЗ по оповещению и реагированию на чрезвычайные ситуации в здравоохранении Абдирахман Махамуд сообщил на пресс-конференции в Женеве, что длительные симптомы после CoViD-19 остаются серьёзной проблемой. По его словам, у шести человек из ста симптомы сохраняются — от лёгкой усталости до нарушений памяти и «мозгового тумана».

Он добавил, что сейчас проводят исследования, но ни одно из них не выявило связи между вакцинами от коронавируса и такими проявлениями, как потеря памяти. Сама инфекция вызывает эти симптомы, а вакцины помогают её предотвратить.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не понимает, почему некоторые связывают подобные симптомы с прививками. Он отметил, что, несмотря на прохождение пика пандемии, вирус продолжает распространяться и мутировать. Это по-прежнему приводит к тяжёлым случаям и смертям среди людей из групп риска.

Вместе навсегда? Вирусолог объяснил феномен рекордного по длительности случая заражения CoViD-19

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на данный момент нет оснований считать циркулирующие штаммы птичьего гриппа более опасными для человечества, чем коронавирус. Тем не менее ведомство сохраняет высокий уровень готовности и ведёт ежедневный мониторинг эпидемиологических рисков.

