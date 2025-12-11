ВОЗ: 6% людей в мире всё ещё страдают от симптомов CoViD-19

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 6% людей, перенесших коронавирус, до сих пор страдают от его последствий.

Глава департамента ВОЗ по оповещению и реагированию на чрезвычайные ситуации в здравоохранении Абдирахман Махамуд сообщил на пресс-конференции в Женеве, что длительные симптомы после CoViD-19 остаются серьёзной проблемой. По его словам, у шести человек из ста симптомы сохраняются — от лёгкой усталости до нарушений памяти и «мозгового тумана».

Он добавил, что сейчас проводят исследования, но ни одно из них не выявило связи между вакцинами от коронавируса и такими проявлениями, как потеря памяти. Сама инфекция вызывает эти симптомы, а вакцины помогают её предотвратить.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не понимает, почему некоторые связывают подобные симптомы с прививками. Он отметил, что, несмотря на прохождение пика пандемии, вирус продолжает распространяться и мутировать. Это по-прежнему приводит к тяжёлым случаям и смертям среди людей из групп риска.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что на данный момент нет оснований считать циркулирующие штаммы птичьего гриппа более опасными для человечества, чем коронавирус. Тем не менее ведомство сохраняет высокий уровень готовности и ведёт ежедневный мониторинг эпидемиологических рисков.