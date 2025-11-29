Россия и США
29 ноября, 13:22

Роспотребнадзор оценил прогноз о пандемии птичьего гриппа опаснее COVID-19

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PPK_studio

Ситуация с зоонозными инфекциями в России находится под постоянным контролем, Роспотребнадзор на текущий момент не видит оснований предполагать, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Тем не менее Роспотребнадзор сохраняет высокий уровень готовности и продолжает ежедневный оперативный мониторинг эпидемиологических рисков», — отмечает ведомство.

Ранее во Франции предупредили, что пандемия, вызванная вирусом птичьего гриппа, может оказаться более разрушительной, чем CoViD-19. У людей отсутствует защита от вируса H5, в отличие от ситуации с CoViD-19. Если коронавирус в основном представлял опасность для ослабленных организмов, то грипп H5 способен навредить как здоровым взрослым, так и детям.

