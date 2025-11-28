Учёные предупредили о риске пандемии, которая опаснее CoViD-19

Существует риск, что вирус птичьего гриппа может вызвать пандемию, которая будет более разрушительной, чем CoViD-19. Такое заявление сделала Мари-Анн Рамей-Вельти, директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции, передаёт агентство Reuters.

Как рассказала специалист, очень заразный вирус птичьего гриппа, известный как H5, в последние годы стал настоящей бедой. Он привёл к гибели миллионов птиц, нарушил поставки еды и поднял цены. Хотя люди заражаются им редко, есть большая опасность: если вирус научится передаваться от человека к человеку, это может вызвать настоящую пандемию.

Рамей-Вельти подчеркнула, что у людей нет защиты от вируса H5, как это было с CoViD-19. В отличие от коронавируса, который в основном опасен для слабых, грипп может навредить и здоровым людям, и даже детям. Поэтому, по мнению эксперта, пандемия птичьего гриппа может оказаться даже хуже, чем та, что мы пережили с ковидом.

Случаи заражения людей уже были, в том числе и смертельный случай H5N5 в США. Но есть и хорошая новость: если вирус всё же мутирует для передачи между людьми, мир будет лучше готов к этому, чем к CoViD-19. Уже есть наработки по вакцинам, запасы лекарств и возможность быстро их производить, что поможет справиться с возможными вспышками. В то же время главный специалист Всемирной организации здоровья животных успокаивает: риск глобальной пандемии для людей пока низкий. Нет причин для паники, можно спокойно гулять на природе и есть курицу с яйцами.

Тем временем в России фиксируется рост заболеваемости внебольничной пневмонией до 629 случаев на 100 тысяч населения. Отмечается, что показатели летальности остаются стабильными, составляя около восьми случаев на 100 тысяч человек.