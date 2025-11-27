Вместе навсегда? Вирусолог объяснил феномен рекордного по длительности случая заражения CoViD-19

Коронавирус может сохраняться в организме человека в течение нескольких лет только в случае серьёзного повреждения иммунной системы. Об этом Life.ru заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Эксперт пояснил, что такая ситуация возможна у ВИЧ-инфицированного человека. На фоне ослабленного иммунитета вирус не уходит и продолжает размножаться, что приводит к длительной инфекции. Именно таким путём, по его словам, в 2021 году в Южной Африке и появился вариант омикрон. Вирусолог отметил, что в организме больного с ВИЧ-инфекцией вирус существовал очень долго, и в результате мутаций сформировался новый вариант, который оказался гораздо менее вредоносным, но очень заразным.

Они отличаются заразностью высокой, они отличаются довольно низкой патогенностью, потому что летальность существенно упала. И в результате какой-то катастрофы нет. Анатолий Альтштейн Вирусолог, главный научный сотрудник и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи

Альтштейн подчеркнул, что предыдущие варианты — альфа, бета, гамма и дельта — были значительно более опасными. С приходом омикрона и его подвидов, которые доминируют с конца 2021 года, летальность существенно снизилась. Он добавил, что человек с ослабленным иммунитетом распространяет вирус, но эти варианты вряд ли принципиально отличаются от уже циркулирующих.

Ранее стало известно, что россиянка два года болела ковидом. Коллектив учёных из НИУ ВШЭ и их зарубежные партнёры зафиксировали уникальный случай носительства SARS-CoV-2 у женщины из Калуги. По их данным, в организме пациентки с глубоким иммунодефицитом, не получавшей терапии, наблюдалась аномально высокая скорость вирусной эволюции. Исследователи установили, что патоген принадлежал к архаичному варианту B.1.1, но за два года в нём возникло 89 уникальных мутаций.