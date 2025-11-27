Ковид с 89 мутациями два года «держал в заложниках» обессиленную россиянку

Сотрудники НИУ ВШЭ и их зарубежные коллеги задокументировали самый продолжительный известный случай носительства SARS-CoV-2, который длился два года у жительницы Калуги. Согласно данным, опубликованным в Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, этот период сопровождался аномально высокой скоростью вирусной эволюции.

Изучение образцов, собранных у пациентки, началось после её обращения в конце 2022 года. Установлено, что женщина, инфицированная ВИЧ ещё в 2005 году и не получавшая лечения, имела глубоко скомпрометированный иммунитет. Это создало уникальную среду для вируса.

Анализ генома выявил принадлежность патогена к варианту B.1.1 — одной из первых версий, которая была широко распространена в 2020 году. Группа исследователей (включающая специалистов из России, Италии, Швейцарии, Великобритании и ЮАР) констатировала, что присутствие этого архаичного штамма на протяжении двух лет было подтверждено наличием 89 мутаций, отсутствующих у других представителей B.1.1. Учёные отметили, что накопление такого числа изменений обычно требует семи лет циркуляции, что позволяет говорить о том, что скорость эволюции SARS-CoV-2 в данном случае была увеличена в 3-4 раза относительно стандартных показателей.

Тем временем в России фиксируется рост заболеваемости внебольничной пневмонией до 629 случаев на 100 тысяч населения. Отмечается, что показатели летальности остаются стабильными, составляя около восьми случаев на 100 тысяч человек.