В России выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

В России фиксируется рост заболеваемости внебольничной пневмонией, показатель составляет 629 случаев на 100 тысяч населения. Об этом главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Сергей Авдеев рассказал РИА «Новости».

«Согласно статистике, заболеваемость внебольничной пневмонией постепенно растёт и сегодня составляет 629 случаев на 100 тысяч населения. Но по летальности показатели стабильны из года в год и составляют около 8 случаев на 100 тысяч населения», — сказал она.

Авдеев также напомнил о симптомах заболевания. Помимо кашля и выделения мокроты, к тревожным признакам относятся одышка, боли в грудной клетке при дыхании и кровохарканье, которые нехарактерны для обычных ОРЗ и ОРВИ.

Ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией, который был учреждён в 2009 году по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии, объединившей более сотни медицинских и благотворительных организаций. Основная цель этого дня — информирование широкой общественности о симптомах, методах профилактики и критической важности своевременного лечения пневмонии. Главные задачи включают повышение осведомленности о данном заболевании, особенно в контексте его угрозы для детей в возрасте до пяти лет, продвижение эффективных мер защиты и профилактики, а также укрепление международного сотрудничества для борьбы с этой болезнью.

Ранее появилась информация о распространении в мире респираторного вируса PCB, симптомы которого схожи с обычной простудой. Однако заболевание способно вызывать тяжёлые осложнения, сопоставимые по опасности с CoViD-19. По данным учёных, около 5% госпитализированных пациентов с PCB умерли, а заражённые подвергаются повышенному риску развития аритмии, инсульта, тромбоза и сердечной недостаточности.