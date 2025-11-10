Россия и США
Новый смертельный вирус PCB, сравнимый с CoViD-19, распространяется по миру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Manoej Paateel

В мире распространяется новый респираторный вирус PCB, симптомы которого напоминают простуду, однако заболевание приводит к тяжёлым осложнениям и по опасности сопоставимо с CoViD-19. Об этом сообщили в журнале JAMA Network Open.

«Около 5−10% пациентов с симптомами простуды на самом деле заражены РСВ. Хотя этот вирус встречается реже, чем грипп или коронавирус, его последствия могут быть столь же серьёзными», — отметил специалист Иэн Ви из Сингапурской больницы общего профиля.

По данным учёных, от болезни умерло около 5% госпитализированных пациентов, а заражённые подвергаются повышенному риску аритмии, инсульта, тромбоза и сердечной недостаточности. Исследование также показало, что PCB опасен как для детей, так и для пожилых людей, и людям из групп риска рекомендуется обсудить профилактику с врачом.

Иммунолог поставил под сомнение создание универсальной таблетки от вирусов
Ранее сообщалось, что в семи регионах России зарегистрированы случаи заражения вирусом Коксаки среди воспитанников детских дошкольных учреждений. Согласно имеющимся данным, большинство случаев заболевания регистрируется среди детей дошкольного возраста (3-6 лет).

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Мария Любицкая
