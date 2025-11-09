Иммунолог поставил под сомнение создание универсальной таблетки от вирусов

Одна из фармкомпаний объявила о разработке препарата, способного бороться с широким спектром вирусов. Тем временем, специалист отнесся к этой новости со сдержанным скепсисом. В интервью «Царьграду» иммунолог Владислав Жемчугов подтвердил, что теоретически создание подобных препаратов возможно, однако на практике это сопряжено с огромными трудностями.

Он пояснил, что существующие противовирусные средства разрабатываются для конкретных возбудителей, а ключевые ферменты, на которые должно воздействовать универсальное лекарство, у разных вирусов сильно отличаются.

«Чтобы для всех сразу, очень трудно представить, потому что вот эти ферменты у всех вирусов отличаются», — отметил специалист.

Жемчугов добавил, что для оценки эффективности заявленного препарата необходимо ознакомиться с результатами клинических испытаний.

Ранее сообщалось, что в семи регионах России зарегистрированы случаи заражения вирусом Коксаки среди воспитанников детских дошкольных учреждений. Согласно имеющимся данным, большинство случаев заболевания регистрируется среди детей дошкольного возраста (3-6 лет). По словам родителей, болезнь манифестирует остро с типичной клинической картиной: фебрильной лихорадкой (до 39°C), болью в горле, а также появлением везикулярной сыпи на коже стоп и ладоней и изъязвлений на слизистой оболочке полости рта.