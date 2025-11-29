Онищенко оценил риски перехода птичьего гриппа-мутанта на людей

Мутировавший птичий грипп H5N5 не может перейти на людей. Об этом рассказал РИА «Новости» заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Академик уверяет, что штамм гриппа H5N5 не перейдёт на «человеческую популяцию», но раз в десятилетие формируются новые пандемические вариации из-за особенностей вируса гриппа. Такая изменчивость связана с быстрыми перестройками генетического кода.

При этом Онищенко уточнил, что если в этом году у нас выработался сильный иммунитет к текущему штамму гриппа, то в следующем году вирус может так измениться, что наша иммунная система его просто «не узнает».

Ранее директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции заявила, что из-за вируса птичьего гриппа может возникнуть пандемия, которая будет более разрушительной, чем CoViD-19. По словам эксперта, у людей нет защиты от вируса H5, как это было с CoViD-19. В отличие от коронавируса, который в основном опасен для слабых, грипп может навредить и здоровым людям, и даже детям.