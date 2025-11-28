Московские врачи спали ребёнка, которому в ногу впилась игрушечная машинка

В Москве врачи успешно прооперировали четырёхлетнего мальчика, в ногу которого глубоко вошла металлическая игрушечная машинка. Пострадавшего доставили в больницу имени Сперанского после несчастного случая, произошедшего во время игры, сообщили в Департаменте здравоохранения столицы.

По словам родителей, ребёнок неудачно приземлился после прыжка с кровати прямо на игрушку. Машинка повредила мягкие ткани правой голени, а некоторые части вошли достаточно глубоко в ногу — до подкожножировой клетчатки. Для оценки глубины повреждения и исключения переломов пациенту провели рентгенографическое исследование.

«Маленькому пациенту сделали рентгенографию, чтобы исключить повреждения костей голени и понять глубину повреждения. Затем удалили игрушку и выполнили хирургическую обработку серьёзной раны. Через сутки энергичного детсадовца выписали домой под амбулаторное наблюдение», — рассказал травматолог-ортопед отделения экстренной хирургической помощи Магомед Шихахмедов.

Ранее в Екатеринбурге годовалый ребёнок чуть не погиб, проглотив отломившийся кусок глины от домашней печки. Инцидент произошёл в гостях у бабушки, где малыш во время игры съел фрагмент кладки, что вызвало резкое ухудшение здоровья.