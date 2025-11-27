Россия и США
В Москве врачи спасли школьницу с множеством паразитарных кист в печени

Обложка © Telegram/ Московская медицина

В столичной больнице имени Сперанского врачи спасли 14-летнюю девочку, у которой случайно обнаружили сразу несколько паразитарных кист печени. Находку сделали во время обычного планового обследования — никаких ярко выраженных симптомов у ребёнка не было. После диагностики школьницу сразу направили на операцию. Об этом рассказали в московском департаменте здравоохранения.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением профессор Игорь Хворостов, эхинококкоз чаще всего выявляется поздно, так как его признаки — боль, лёгкая температура, тяжесть в животе или аллергия — выглядят неспецифичными. Хирурги провели лапароскопическую операцию и удалили пять кист. Уже через пять дней после вмешательства пациентку выписали домой.

Ранее в Новосибирске впервые провели уникальную операцию. Врачи одновременно оперировали и сердце, и лёгкое. Операция проводилась на работающем сердце, что снизило риски для пациента.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

